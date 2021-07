Vaccino, Speranza "Superiamo 55 milioni di dosi somministrate" "Dobbiamo avere come priorità la lotta alla pandemia"

"Siamo ancora dentro l'epidemia, ma soprattutto grazie alla campagna di vaccinazione siamo nelle condizioni di potere definire meglio le scadenze le scadenze dei prossimi mesi e progettare una riforma del Servizio sanitario nazionale". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso di un'audizione in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, annunciando che "oggi in Italia sarà superata quota 55 milioni di dosi somministrate". "Dobbiamo avere come priorità la lotta alla pandemia, ma abbiamo anche gli strumenti finanziari e non solo per disegnare il Sistema Sanitario Nazionale del futuro", ha proseguito il ministro. (Italpress)