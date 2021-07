Meloni: "Anche Germania dice no a Green Pass per vita sociale" Le parole del presidente di Fratelli d'Italia

«Mentre in Italia si guarda a Macron come "modello", la Germania dice no al Green Pass come requisito per partecipare alla vita sociale: la coercizione non è la via per guadagnare la fiducia dei cittadini. Secondo la stampa nostrana, chiunque provi ad opporsi ad una stretta così illiberale e pericolosa, è automaticamente un "novax". Quindi, secondo certi giornalisti, anche Angela Merkel è una "novax"? Non se ne può più di questo approccio ideologico che continua a estremizzare il dibattito tentando di mettere le persone le une contro le altre».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

(ITALPRESS).