Green Pass, Letta: "Invito tutti a non avere atteggiamenti sconsiderati"

“Green Pass? Siamo tranquilli perchè sappiamo che la linea del governo è seria e scrupolosa, abbiamo fatto, come italiani, uno straordinario sforzo, sia durante il lockdown sia ora durante la campagna di vaccinazioni. Sarebbe irresponsabile adesso buttare via questi sforzi con atteggiamenti sconsiderati. Siamo davanti all’ultimo miglio, un ultimo miglio che è complesso”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di “Ora di punta”, Radio Immagina. “Invito tutti a non avere atteggiamenti irresponsabili che possono far guadagnare tre voti in più” ha aggiunto “la mia libertà dipende dalla libertà di tutti”.

(ITALPRESS).