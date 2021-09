Dl Green Pass, il Governo non porrà la fiducia, Salvini: "Passo avanti" "In base a quante proposte della Lega verranno accolte ci comporteremo di conseguenza"

Tutti i partiti della maggioranza, Lega compresa, hanno ritirato gli emendamenti al decreto legge sul green pass all'esame della Camera. Secondo quanto si apprende, il Governo non porrà quindi la fiducia sul provvedimento. "In base a quante proposte della Lega verranno accolte ci comporteremo di conseguenza. Sono sereno e soddisfatto perchè qualcuno voleva mettere la fiducia eliminando ogni tipo di discussione in Parlamento e fortunatamente esiste per parlare e questo è un passo in avanti per quello che ci riguarda. Noi abbiamo dimostrato buona volontà togliendo i nostri emendamenti e trasformandoli tutti in ordine del giorno. E' chiaro che se ci bocciano le proposte voteremo di conseguenza", ha commentato il leader della Lega, Matteo Salvini. (Italpress)