Via libera dall'Ue: il Pnrr può essere riformulato con nuovi capitoli Obiettivo in particolare finanziare investimenti per ridurre dipendenza da gas e petrolio russi

Via libera definitivo del Consiglio Ue al regolamento RePowerEu per consentire l'inserimento di nuovi capitoli nei Pnrr nazionali, per finanziare investimenti e riforme chiave che contribuiranno a mettere la parola fine alla dipendenza energetica dell'Ue dalle importazioni russe di combustibili fossili. Il regolamento era stato proposto dalla Commissione lo scorso maggio. Dopo l'accordo raggiunto tra i colegislatori il 14 dicembre scorso, l'approvazione del Parlamento era arrivata la scorsa settimana durante la plenaria a Strasburgo. Ora che anche il Consiglio lo ha adottato, il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Ue ed entrerà in vigore il giorno successivo. (

I nuovi capitoli dei Pnrr saranno finanziati con ulteriori sovvenzioni pari a 20 miliardi, derivanti dal Fondo per l'innovazione (60%) e dall'anticipo delle quote Ets (40%). Le risorse saranno allocate tra gli Stati membri in base a una formula che tiene conto della politica di coesione, della dipendenza dai combustibili fossili e dell'aumento dei prezzi degli investimenti. Gli Stati membri avranno ulteriori opportunità, a determinate condizioni, di richiedere il sostegno del prestito, anche nel caso di richieste superiori al 6,8% del reddito nazionale lordo. Infine, gli Stati membri avranno la possibilità di effettuare trasferimenti volontari dalla Riserva di adeguamento per la Brexit. Tra gli obiettivi chiave di RePowerEu figurano l'aumento della resilienza, della sicurezza e della sostenibilità del sistema energetico dell'Ue attraverso la necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Ue, anche aumentando l'adozione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e lo stoccaggio dell'energia capacità.