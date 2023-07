Testamento Berlusconi, il messaggio ai figli "Tanto amore per tutti voi" 100 milioni alla Fascina, 30 a Dell'Utri. Maggioranza Mediaset a Marina e Piersilvio

Silvio Berlusconi ha scritto il testamento a mano mentre stava andando al San Raffaele il 19 gennaio 2022. "Cara Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora, sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue" , scrive l'ex premier indicando le donazioni al fratello, a Fascina ea Dell'Utri "per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me". E concludo: "Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà".



Berlusconi ha lasciato 100 milioni di euro al fratello Paolo e 100 milioni alla compagna Marta Fascina. Altri 30 milioni andranno all'amico Marcello Dell'Utri.

Per quanto attiene a Mediaset, Marina e Pier Silvio Belusconi, i figli della prima moglie dell'ex premier, controllano Fininvest con il 53%. E' quanto si apprende in merito al testamento di Silvio Berlusconi . Dalla lettura risulta "che nessun soggetto deterra' il controllo solitario indiretto su Fininvest, precedentemente esercitato dal padre stesso", ma considerando che precedentemente sia Marina che Pier Silvio avevano il 7,65% ciascuno di Fininvest, oggi (dopo il testamento) la loro quota e' pari al 53%