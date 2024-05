Castellone: "90 per cento crescita 2024 grazie a Pnrr, ma Governo non spende" La vice presidente del Senato: "Gravissimo ritardo: 4 per cento fondi spesi per sanità"

"Dal DEF emerge che il 90% della crescita stimata per il 2024 è dovuta all'impatto del PNRR. È quindi chiaro che se non si utilizzano i fondi stanziati nel PNRR per attuare le riforme previste, si bloccherà la crescita del Paese. Purtroppo, il rischio è concreto perché questo Governo è in grave ritardo: meno del 4% dei fondi spesi per la sanità, meno dell’1% per la formazione. Non solo questo Governo non ha una politica economica chiara e non prevede investimenti e incentivi per le imprese, ma non riesce nemmeno ad utilizzare le risorse ottenute dal Governo Conte e già stanziate. Un vero disastro" - lo scrive in una nota Facebook la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone.