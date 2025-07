L’Iran respinge le accuse: «Attività nel rispetto delle leggi italiane» Nota dell’ambasciata iraniana a Roma dopo le critiche di alcuni media

La reazione dell’ambasciata iraniana. Con toni decisi, l’ambasciata della Repubblica islamica dell’Iran a Roma ha voluto chiarire la propria posizione dopo la pubblicazione di articoli critici da parte di alcuni organi di stampa italiani. In una nota ufficiale, la rappresentanza diplomatica ha “respinto con fermezza” ogni accusa riguardante presunte irregolarità nelle attività culturali e diplomatiche condotte sul territorio italiano.

Il rispetto delle norme internazionali

Il comunicato sottolinea come “le sedi diplomatiche della Repubblica islamica dell’Iran in Italia hanno sempre operato nel rispetto delle convenzioni internazionali sul diritto diplomatico e delle leggi del Paese ospitante”. Un messaggio volto a ribadire la legittimità dell’azione diplomatica e a difendere il ruolo dell’ambasciata come ponte tra le culture, in un contesto di cooperazione bilaterale.

Accuse ai media e denuncia dell’Iranofobia

Non sono mancati riferimenti polemici ai mezzi di informazione italiani, accusati di portare avanti una narrazione ostile. La nota parla apertamente di “schemi propagandistici di alcuni media politicamente orientati”, accusandoli di utilizzare “etichette, allarmismi e la promozione della fallita e logora politica dell’Iranofobia”. Una presa di posizione netta che intende respingere la rappresentazione di un’Iran isolato o ostile.

Chiarezza e trasparenza nelle attività

A conclusione della comunicazione ufficiale, l’ambasciata ha ribadito che “tutte le attività diplomatiche e culturali iraniane in Italia si svolgono in maniera trasparente, nel pieno rispetto della sovranità nazionale e con l’approvazione delle autorità italiane”. Una dichiarazione che mira a rassicurare l’opinione pubblica e le istituzioni italiane circa la regolarità dell’operato diplomatico.