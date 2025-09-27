Donne irpine protagoniste a Firenze: Fratelli d’Italia promuove "Il lavoro" Delegazione di amministratrici e dirigenti FdI della provincia di Avellino all’evento

Una nutrita delegazione di donne amministratrici, componenti del direttivo e dei coordinamenti provinciali e cittadini di Fratelli d’Italia della provincia di Avellino ha partecipato all’evento intitolato “Il lavoro delle donne. Oltre il tetto di cristallo”, svoltosi oggi a Firenze presso il Palazzo Congressi in Piazza Ardua.Tra le intervenute, la presidente provinciale di Avellino, Ines Fruncillo, ha rappresentato l’impegno profuso dalle donne anche in Irpinia per rafforzare l’azione del partito su tutto il territorio, con particolare attenzione alle aree interne. All’evento hanno preso parte oltre 250 amministratrici provenienti da tutta Italia. Sul palco si sono avvicendati ospiti di rilievo come Arianna Meloni, Giovanni Donzelli, Alessandro Tomasi, Fausta Bergamotto, i ministri Marina Calderone, Daniela Santanchè e Eugenia Roccella, oltre alla presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo.

Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila e responsabile del dipartimento Coordinamento autonomie locali di FdI, ha chiuso i lavori rimarcando che gli amministratori locali costituiscono un pilastro imprescindibile della “rivoluzione” avviata con l’elezione del primo governo guidato da una donna, e che oggi le amministratrici di Fratelli d’Italia stanno contribuendo a essere la spina dorsale della Nazione. Si tratta della seconda edizione dell’evento, promosso dal dipartimento dopo il debutto dello scorso anno a Riccione. Il tema 2025 si è focalizzato su quattro laboratori: formazione, impegno politico, impresa e famiglia, che hanno offerto spunti di confronto a parlamentari, dirigenti di partito e rappresentanti del governo.

Le parole di Fruncillo: prospettive per l’Irpinia

Ines Fruncillo ha definito la giornata fiorentina come un’importante occasione di riflessione culturale e politica, grazie agli interventi degli esponenti del Governo, del Parlamento e delle autonomie locali. Ha sottolineato il valore non negoziabile della partecipazione femminile in tutti i settori della vita sociale: dall’impresa alla formazione, dalla famiglia all’impegno politico. Con la delegazione delle amministratrici irpine, Fruncillo ha inteso dare testimonianza della convinzione che lo sviluppo del territorio non possa prescindere dal pieno riconoscimento delle competenze, delle professionalità e delle aspirazioni delle donne. L’Irpinia, ha osservato, con la sua storia di resilienza e comunità è chiamata oggi a trasformare questa sfida in opportunità di crescita e innovazione. Infine, ha ribadito che Fratelli d’Italia aspira a coniugare il radicamento territoriale con una visione nazionale, al fine di costruire un futuro più equo, dinamico e inclusivo.