Pontida, due anime della Lega sul pratone: Salvini annuncia il congresso Tra magliette per il segretario e richiami alla Lega Nord, Romeo chiede più collegialità

Sul pratone della Lega, le differenze si vedono prima ancora di ascoltarle. Alcuni militanti indossano magliette blu con la scritta «Io sto con Matteo», altri portano sulle spalle i simboli della vecchia Lega Nord o scelgono t-shirt bianche con messaggi legati all’identità settentrionale. Le bandiere sono quelle di un unico partito, ma la giornata rende visibile il confronto tra i sostenitori del segretario Matteo Salvini e chi chiede di restituire maggiore peso ai territori.

L’appuntamento annuale a Pontida arriva dopo settimane di discussione sull’organizzazione del movimento. Il confronto non si limita ai gazebo: quando prende la parola Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato e segretario della Lega Lombarda, una parte del pubblico scandisce il suo nome, mentre un’altra risponde invocando Salvini. Non è un voto, né misura da solo i rapporti di forza, ma racconta il clima nel quale si svolge il raduno.

Magliette e cori, le identità sul prato

La maglietta blu dedicata al segretario diventa il segno di riconoscimento dei suoi sostenitori. Cristina, militante di Limbiate impegnata nella distribuzione delle t-shirt, spiega che l’obiettivo è mostrare fiducia a Salvini. Dall’altra parte, i militanti che indossano la scritta «Lega Nord fino alla morte» rivendicano le origini del movimento e contestano la linea seguita negli ultimi anni. Tra loro c’è anche chi chiede un cambio alla guida del partito.

Le differenze attraversano anche i simboli tradizionali del raduno. Il richiamo a Umberto Bossi, fondatore della Lega scomparso lo scorso marzo, unisce il ricordo collettivo, ma non cancella le diverse idee sull’eredità politica del movimento. Per alcuni, la priorità è sostenere un partito presente in tutta Italia; per altri, è rafforzarne la vocazione federalista e la rappresentanza del Nord. Sul palco e tra i militanti, queste posizioni convivono senza trovare ancora una sintesi condivisa.

Romeo e i governatori chiedono più voce per i territori

Romeo presenta la sua proposta come un cambiamento nel metodo di guida, non come una richiesta di dividere la Lega in più partiti. Il capogruppo sostiene un’organizzazione più collegiale, nella quale Nord, Centro e Sud possano conservare spazio e autonomia all’interno di un progetto comune. È una posizione vicina alle richieste avanzate da diversi esponenti dell’area settentrionale, tra cui il presidente lombardo Attilio Fontana.

Dal palco intervengono anche Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, richiamando l’attenzione sui territori e sul federalismo. Le differenze di accento non cancellano gli appelli all’unità. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti invita a guardare alle sfide esterne al partito, mentre Roberto Calderoli ricorda che l’interesse della Lega dovrebbe precedere quello dei singoli dirigenti. Sul pratone, tuttavia, il confronto resta ben riconoscibile nei cori e nei messaggi esposti dai militanti.

Salvini porta il confronto al congresso

Nel suo intervento conclusivo Salvini annuncia che proporrà al Consiglio federale la convocazione di un congresso straordinario per ottobre. Il segretario afferma di voler verificare la fiducia dei delegati e chiede che, dopo il confronto, il partito proceda con una linea condivisa. La proposta sposta negli organismi interni la discussione emersa durante il raduno; alla data del 21 settembre la convocazione e le modalità dell’assise devono ancora essere definite.

Resta aperta la questione di come conciliare la dimensione nazionale assunta dalla Lega con le richieste di autonomia e rappresentanza avanzate dalla sua componente settentrionale. Le magliette di Pontida non indicano due partiti già separati, ma rendono evidente una discussione sull’identità e sulla gestione del movimento. Il congresso annunciato da Salvini sarà la sede in cui i dirigenti potranno confrontarsi su queste proposte e sulle regole del futuro assetto organizzativo.