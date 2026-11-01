Renzi sfida Conte, il campo largo si divide sul reddito di cittadinanza Il leader di Italia viva respinge i veti del M5S. Distanze sul programma per le elezioni del 2027

Il centrosinistra prova a costruire l'alleanza per le prossime elezioni politiche, ma il confronto tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte continua a complicare il percorso. A dividere i due ex presidenti del Consiglio non ci sono soltanto le rivalità personali e il ruolo che ciascuno potrà avere nella futura coalizione. Sul tavolo arrivano anche differenze programmatiche significative, a cominciare dal reddito di cittadinanza, che il Movimento 5 Stelle vuole riproporre e Italia viva continua a respingere.

In un'intervista al Corriere della Sera, Renzi risponde alle ultime dichiarazioni di Conte, che aveva messo in discussione una sua eventuale presenza nel prossimo governo e la possibilità di beneficiare del listino di maggioranza. Il leader di Italia viva rivendica la propria storia politica e chiarisce che non intende chiedere posti o garanzie agli alleati.

Il messaggio è rivolto a tutto il centrosinistra: basta polemiche, occorre costruire un'alternativa al governo di Giorgia Meloni. Un obiettivo condiviso almeno nelle intenzioni, mentre sui contenuti dell'eventuale programma comune le distanze restano evidenti.

Renzi risponde a Conte: nessun favore per tornare in Parlamento

La replica dell'ex premier alle parole del presidente del Movimento 5 Stelle è netta. Renzi ricorda di aver annunciato già da mesi che non avrebbe utilizzato il listino di maggioranza e sostiene di voler conquistare un eventuale nuovo seggio attraverso il consenso elettorale.

Rivendica oltre vent'anni di attività politica e respinge l'idea di dipendere dagli accordi tra partiti per ottenere un incarico. A suo giudizio, la discussione sulle candidature personali rischia di allontanare il centrosinistra dai problemi quotidiani degli italiani, mentre il confronto dovrebbe concentrarsi su salari, sicurezza, scuola e difficoltà del ceto medio.

Il leader di Italia viva non nasconde l'obiettivo politico di contribuire alla sconfitta del centrodestra. Ritiene che le divisioni del 2022 abbiano favorito la vittoria della coalizione guidata da Meloni e avverte gli alleati che ripetere lo stesso schema potrebbe compromettere anche il prossimo appuntamento elettorale.

La polemica riguarda inoltre il conflitto di interessi. Conte ha sollecitato una disciplina che impedisca situazioni di incompatibilità nella vita pubblica. Renzi replica ricordando di aver presentato al Senato una proposta che punta a impedire ai parlamentari di svolgere altre attività professionali durante il mandato. Chiede però che eventuali nuove norme abbiano carattere generale e non siano costruite contro una singola persona.

Il reddito di cittadinanza torna al centro del confronto

Se il rapporto tra Renzi e Conte rappresenta un problema politico, il reddito di cittadinanza rischia di diventare uno dei principali ostacoli alla definizione del programma.

Il presidente del Movimento 5 Stelle ha annunciato che presenterà al tavolo del centrosinistra un documento articolato in venti punti. Tra le proposte ci sarà anche il ritorno di una misura nazionale di sostegno alla povertà ispirata al reddito di cittadinanza introdotto nel 2019, durante il suo primo governo.

Conte sostiene che l'esperienza debba essere rivista e migliorata, correggendo le criticità emerse negli anni di applicazione. Non propone quindi necessariamente il ripristino identico del vecchio meccanismo, ma intende recuperare un modello di protezione sociale che considera centrale nella propria proposta politica.

Il provvedimento originario era stato abolito dal governo Meloni e sostituito, per le famiglie in determinate condizioni, dall'Assegno di inclusione, con requisiti più selettivi. Per il M5S, la revisione degli strumenti contro la povertà torna così a essere una priorità del confronto con gli alleati.

Il Pd punta sul salario minimo, Avs guarda al reddito universale

La proposta dei Cinque Stelle non coincide con le priorità delle altre forze del centrosinistra.

Il Partito democratico, guidato da Elly Schlein, concentra la propria iniziativa soprattutto sul lavoro e sulla tutela delle retribuzioni. Al centro ci sono l'introduzione di un salario minimo legale, con una soglia indicata nel dibattito tra 9 e 10 euro lordi all'ora, e il rafforzamento dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Una linea che privilegia l'aumento dei redditi da lavoro rispetto alla reintroduzione del vecchio reddito di cittadinanza, pur senza escludere interventi specifici contro la povertà.

Alleanza Verdi e Sinistra guarda invece a un modello più ampio di protezione sociale. Nelle sue proposte compare il reddito universale, concepito come sostegno individuale non necessariamente collegato alla ricerca immediata di un'occupazione.

La formazione guidata da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni sostiene inoltre la riduzione dell'orario lavorativo a parità di stipendio e l'utilizzo di indicatori di benessere sociale e ambientale accanto ai tradizionali parametri economici.

Il reddito universale resta tuttavia un obiettivo politico da definire nei suoi aspetti finanziari e applicativi. Non esiste ancora una proposta condivisa dalla coalizione che ne stabilisca importi, destinatari e coperture.

Italia viva contraria ai sussidi, la distanza con i Cinque Stelle

La posizione più distante da quella di Conte è quella di Italia viva. Renzi ha criticato ripetutamente il reddito di cittadinanza, sostenendo che non abbia raggiunto gli obiettivi annunciati, soprattutto nell'accompagnamento delle persone verso un'occupazione stabile.

Il partito preferisce puntare sulla formazione professionale, sulle politiche attive del lavoro e sulla riduzione del carico fiscale per lavoratori e imprese.

Non si tratta soltanto di una differenza nei singoli strumenti economici. Le proposte riflettono concezioni diverse del rapporto tra intervento pubblico, lavoro e redistribuzione della ricchezza.

Per il Movimento 5 Stelle, il sostegno economico alle persone in difficoltà deve costituire uno degli elementi centrali dell'azione di governo. Italia viva ritiene invece prioritario favorire l'occupazione e alleggerire le imposte sui redditi.

Una distanza che il tavolo del centrosinistra dovrà affrontare se vorrà arrivare a un programma comune prima delle elezioni.

Primarie, Renzi propone una sfida tra Schlein e Conte

Nel confronto sulla futura coalizione entra anche la questione della leadership. Renzi considera ragionevole una competizione diretta tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, da svolgere in un unico turno, secondo l'ipotesi sostenuta anche da Dario Franceschini.

Se invece venisse scelta una formula con più candidati e ballottaggio, Italia viva potrebbe presentare una propria candidatura. Una decisione che dipenderà dalle regole concordate tra le forze politiche.

Per partecipare al tavolo della coalizione, Renzi ha indicato le due capogruppo Maria Elena Boschi e Raffaella Paita. Conferma inoltre la disponibilità a costruire una lista unitaria con le altre forze centriste, pur lasciando aperta la possibilità di correre autonomamente.

Tra le ipotesi avanzate compare anche un nome per il nuovo schieramento, la Rosa Bianca, richiamo alla tradizione democratica europea e a differenti culture politiche. Una proposta personale, non una denominazione già concordata.

Il nodo dell'Ucraina e le divisioni sulla politica estera

Alle distanze economiche si aggiungono quelle sulla politica internazionale. La guerra in Ucraina continua a rappresentare un terreno delicato per la costruzione del programma comune, soprattutto per le diverse sensibilità sull'invio di aiuti militari e sul ruolo della diplomazia.

Renzi ritiene possibile trovare una sintesi che tenga insieme il sostegno alla difesa ucraina e la ricerca di una soluzione diplomatica, accompagnata dal rafforzamento della difesa comune europea.

Secondo il leader di Italia viva, le difficoltà maggiori potrebbero emergere proprio sui capitoli economici e sulla giustizia. Materie sulle quali le differenze tra le forze progressiste e riformiste sono consolidate e non possono essere superate soltanto attraverso un accordo elettorale.

La sfida del 2027 tra unità elettorale e programma comune

Il centrosinistra arriva così alla preparazione delle politiche del 2027 con due esigenze che non sempre procedono nella stessa direzione. Da una parte c'è la volontà di presentarsi unito contro il governo Meloni, dall'altra la necessità di conciliare proposte che su alcuni temi restano lontane.

Conte vuole riportare il sostegno al reddito al centro dell'agenda politica, Schlein insiste sui salari e sui diritti del lavoro, Avs propone una trasformazione più ampia del sistema di welfare, mentre Renzi chiede una coalizione capace di rivolgersi soprattutto al ceto medio attraverso politiche fiscali e occupazionali.

Il confronto è appena entrato nella fase decisiva. Non basta infatti stabilire chi guiderà la coalizione o quali partiti parteciperanno alle elezioni. Sarà necessario chiarire quali misure potranno essere effettivamente condivise e quali compromessi ciascuna forza politica sarà disposta ad accettare.

È su questo terreno che il campo largo dovrà misurare la propria capacità di trasformarsi da alleanza elettorale in una proposta di governo.