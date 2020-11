L'Italrugby di Smith perde pezzi, si ferma Polledri L'atleta si è infortunato contro la Scozia e oggi rientrerà in Inghilterra

L'Italrugby perde un pezzo importante del suo scacchiere. Per la sfida contro Fiji e Francia, ma molto probabilmente anche per il Sei Nazioni 20212, Franco Smith non potrà contare su Jake Polledri come comunicato attraverso il sito federale.

"Lo staff medico della Nazionale Italiana Rugby ha rilasciato il seguente bollettino medico a conclusione del primo match della Autumn Nations Cup giocata nella giornata di sabato tra Italia e Scozia allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Jake Polledri, uscito per infortunio al 67’, in seguito ad accertamenti strumentali eseguiti nella mattinata di domenica presso Villa Stuart a Roma ha riportato una significativa lesione del legamento del ginocchio destro. Oggi il giocatore farà rientro in Inghilterra e si sottoporrà ad ulteriori test al suo ritorno al Gloucester Rugby prima di decidere il percorso da seguire".