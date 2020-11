Italrugby, Violi: "Continuiamo a costruire la nostra identità" Dopo il ko con la Scozia il mediano di mischia guarda al futuro con ottimismo

Tanto cuore ma finalmente anche intensità e qualità. Sono state queste le armi che hanno permesso all’Italrugby di giocare alla pari con la Scozia per circa 70 minuti. Nella prima sfida dell’Autumn Nations Cup, gli azzurri hanno dato l’impressione di essere sulla strada giusta. La creazione di un nuovo Dna, fortemente voluto da Franco Smith, inizia a dare risultati dal punto di vista del gioco anche se manca ancora il risultato di prestigio. Tra i migliori in campo Marcello Violi che ha analizzato la sfida contro la Scozia.

“Nei momenti centrali del match, soprattutto nella seconda parte della partita, potevamo fare qualcosa in più restando più concentrati. Può sembrare una frase fatta, ma non lo è: prendiamo quanto di positivo è stato fatto contro la Scozia e riportiamolo nella prossima partita. La strada che stiamo seguendo è giusta. Dobbiamo credere tutti fino in fondo in questo lavoro che stiamo facendo perché ci sono stati cambiamenti da una partita all’altra. Continuiamo a dare il meglio di noi stessi per continuare a costruire la nostra identità”