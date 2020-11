Atletica, in Polonia gli Europei a squadre del 2021 A Chrozow scenderà in pista anche l'Italia che nel 2019 ha chiuso al quarto posto

I Campionati Europei a squadre di atletica leggera, si svolgeranno nel 2021 per la seconda volta consecutiva in Polonia. La Super League andrà in scena il 19 e 20 giugno in Slesia, allo Stadion Slaski di Chorzow, dopo l’edizione del 2019 che era andata in scena a Bydgoszcz con la vittoria del team dei padroni di casa. A dare la notizia ufficiale è stata la European Athletics in seguito alla rinuncia della capitale bielorussa Minsk che in un primo momento aveva ottenuto l’assegnazione della manifestazione.

Il prossimo anno saranno nuovamente otto le squadre in gara. In pista ci sarà anche l’Italia che è reduce dal quarto posto del 2019 a solo mezzo punto dal terzo gradino del podio. Le altre sei partecipanti saranno Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Ucraina e Portogallo.