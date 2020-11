Italrugby, Smith: "Dispiace non giocare contro le Fiji" Il tecnico è già concentrato sulla sfida in terra francese che chiuderà il girone

L’Italrugby voleva confrontarsi con le Isole Fiji, avversario importante che poteva permette alla squadra di Smith di confermare i progressi fatti contro la Scozia. Ma il Covid-19 ha bloccato tutto e costretto l’organizzazione alla cancellazione del match. Ne ha parlato con enorme dispiacere proprio il tecnico dell’Italrugby.

“La partita cancellata con le Fiji per noi è un dispiacere. Vogliamo sempre scendere in campo e siamo qui per giocare. In tutti i momenti, anche negativi – ha sottolineato Franco Smith– bisogna cercare di cogliere una opportunità: abbiamo adattato la nostra programmazione spostando immediatamente il focus sulla partita contro la Francia cercando di sfruttare al meglio, adesso, i giorni in più che abbiamo nella preparazione verso il prossimo match. C’è stata una crescita costante in queste tre partite che abbiamo giocato, dai recuperi del Sei Nazioni 2020 ad oggi. C’è ancora lavoro da fare ma c’è una cosa, importante, che riscontro e che aiuta tutti a dare il meglio di se: entusiasmo. Bisogna credere, ogni volta, nel lavoro che si sta facendo e che ogni sabato si possa vincere la partita”. Smith ha commentato anche il rientro, dopo quasi due anni, di Ghiraldini. “Un giocatore come lui è un valore aggiunto per il nostro gruppo. La sua esperienza è importante sia per i giocatori giovani che per quelli con più caps. La sua etica del lavoro, il suo senso di appartenenza e le sue doti umane e tecniche sono preziose per questa squadra”.