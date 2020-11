Judo, Europei: arriva il primo oro per l'Italia A salire sul gradino più alto del podio è stata la vice campionessa olimpica Odette Giuffrida

Nella prima giornata degli europei di Judo a Praga in Repubblica Ceca, arriva una grande gioia per la spedizione azzurra. Odette giuffrida ha vinto la medaglia d’oro superando in finale, nella categoria dedicata ai 52 kg, la romena Andreea Chitu. La Giuffrida, vice campionessa olimpica a Rio de Janeiro nel 2016, ha riportato l’Italia sul primo gradino del podio dopo dodici anni.

Nel 2008 era stata l’altro olimpionica Ylenia Scapin a vincere il titolo a Lisbona. Il successo permette all’azzurra Odette Giuffrida di avvicinarsi sempre più alla qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo che inizieranno il prossimo anno il 23 luglio, con i pass che saranno assegnati attraverso il ranking mondiale nel quale è attualmente al quarto posto.