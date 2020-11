Pallanuoto: esordio per Salerno, Posillipo in trasferta Tornano in acqua le formazioni del massimo torneo nazionale

Sabato 21 novembre riprenderà il campionato di serie A1 di pallanuoto maschile dopo una settimana di sosta per gli impegni di alcuni club in Europa. Esordio stagionale per Rari Nantes Salerno che ospiterà l’Iren Genova Quinto nella seconda giornata del girone A. Nel gruppo D scenderà in acqua il Posillipo che sarà impegnato nella trasferta nella tana del San Donato Metanopoli. Rinviata invece l’altra sfida nel gruppo dei partenopei tra Florentia e Rari Nantes Savona.

Di seguito il programma delle sfide della seconda giornata, le clasifiche dei quattro gironi e i risultati della prima giornata.

A1 maschile 2^ giornata / Sabato 21 novembre



15.00 RN Salerno-Iren Genova Quinto (A)

Arbitri: Alfi e Gomez

Delegato: Guarracino



riposa Pro Recco



14.30 AN Brescia-Roma Nuoto (B)

Arbitri: Colombo e Romolini

Delegato: Bensaia



riposa Pallanuoto Trieste

15.00 Telimar Palermo-CC Ortigia (C)

Arbitri: Carminati e Centineo

Delegato: Schiavo



riposa SS Lazio Nuoto



15.30 San Donato Metanopoli Sport-CN Posillipo (D)

Arbitri: Ferrari e Brasiliano

Delegato: Pinato



RN Florentia-RN Savona (D) RINVIATA

Arbitri: Severo e Petronilli

Delegato: Navarra

Gironi e classifiche

Girone A: Pro Recco 3, Iren Genova Quinto e RN Salerno* 0

Girone B: AN Brescia*, Roma Nuoto** e Pallanuoto Trieste** 0

Girone C: CC Ortigia 3, Telimar Palermo* e SS Lazio Nuoto 0

Girone D: RN Savona e CN Posillipo 3, RN Florentia e San Donato Metanopoli Sport 0

* hanno osservato un turno di riposo

** devono recuperare la partita



Risultati 1^ giornata

Roma Nuoto-Pallanuoto Trieste (B) RINVIATA

7/11 CC Ortigia-SS Lazio Nuoto (C) 16-3

7/11 CN Posillipo-RN Florentia (D) 16-7

14/11 Iren Genova Quinto-Pro Recco (A) 4-17

14/11 RN Savona-San Donato Metanopoli (girone D) 14-6