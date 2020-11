Nuoto: in cinque alle Olimpiadi di Tokyo Butini ha inserito anche Federica Pellegrini tra coloro che avranno diritto a volare in Giappone

La squadra per Tokyo non è ancora fatta, manca tanto per completarla, ma intanto il direttore tecnico Cesare Butini si è portato avanti. Oltre a Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella, Margherita Panziera e Nicolò Martinenghi, sono sicuri di volare a Tokyo anche l’immensa Federica Pellegrini e Gabriele Detti, entrambi reduci dal Covid-19. La divina è tornata in acqua a Budapest per l’International Swimming League e guarda con ottimismo al 2021. Butini nel prossimo consiglio federale, oltre ai nomi degli ultimi due, proporrà l’inserimento in squadra anche di Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli e di Marco De Tullio, atleti capaci di fare grandi cose alla ripresa delle attività e ben posizionati nel ranking mondiale delle rispettive specialità.

“L’eccezionalità della proposta –ha spiegato la fin in una nota pubblicata sul sito ufficiale- tiene conto dell'attuale situazione epidemiologica che condiziona la preparazione di molteplici atleti non consentendo omogeneità di allenamento sul territorio nazionale, nonché dell'incertezza che potrebbe rendere necessaria anche un'ulteriore rivisitazione dei criteri di selezione inizialmente definiti per i Giochi Olimpici”.

Intanto, nonostante le difficoltà con molti atleti fermati dal Covid-19 che non si sono potuti allenare, la federazione ha confermato lo svolgimento del campionato italiano assoluto invernale in programma nel mese di dicembre.