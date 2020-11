Tiro con L'Arco, oltre 100 iscritti alla Indoor World Series La gara andrà in scena con la modalità on line nel corso del week end

Saranno più di 2800 gli arcieri italiani in gara nella prima tappa delle Indoor World Series. La kermesse sportiva, che si terrà tra sabato 21 e domenica 22 novembre, andrà in scena con la modalità on line e non in presenza per via dell'emergenza sanitaria da covid-19.

Nell’arco olimpico maschile è tra gli iscritti anche l’olimpionico Michele Frangilli, mentre al femminile ci sarà la giovane Laura Baldelli. Iscritto alla prima tappa tappa la campionessa della Nazionale Para-Archery Elisabetta Mijno.

Nel compound sono iscritti Marco Bruno e l’azzurro Para-Archery Matteo Bonacina, nel femminile competeranno anche Marcella Tonioli e Paola Natale.

Nell’arco nudo saranno tre i protagonisti azzurri: nel maschile c'è attesa per Ferruccio Berti e Daniele Bellotti, al femminile occhi puntati su Cinzia Noziglia.