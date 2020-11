Judo, amaro quinto posto per Basile e Bellandi Agli Europei di Praga una giornata senza medaglie per la spedizione azzurra

Nella seconda giornata degli Europei di Judo a Praga in Repubblica Ceca, non sono arrivate medaglie per la spedizione azzurra. Le carte su cui puntare erano di quelle importanti con Alice Bellandi nei 70 kg femminili, e soprattutto il campione olimpico di Rio de Janiero nei 73. Per entrambi è arrivato un quinto posto che è comunque un buon viatico verso il 2021 quando in programma ci sono i Giochi Olimpici a Tokyo.

Di seguito i podi della seconda giornata di gare.

Classifiche seconda giornata

63 kg: 1. Clarisse Agbegnenou (Fra), 2. Magdalena Krssakova (Aut), 3. Martyna Trajdos (Ger) e Juul Franssen (Ned)

73 kg: 1. Victor Sterpu (Mda), 2. Lasha Shavdatuashvili (Geo), 3. Rustam Orujov (Aze) e Tommy Macias (Swe)

70 kg: 1. Margaux Pinot (Fra), 2. Sanne Van Dijke (Ned), 3. Madina Taimazova (Rus) e Marie Eve Gahie (Fra)

81 kg: 1. Tato Grigalashvili (Geo), 2. Ivaylo Ivanov (Bul), 3. Luka Maisuradze (Geo) e Matthias Casse (Bel)