Torino, ansia Covid: 4 positivi oltre Giampaolo Granata con diverse assenze domani contro l'Inter

Rischia di esserci un focolaio Covid nel Torino: oltre al tecnico Giampaolo, ci sono quattro positivi che non potranno giocare contro l'Inter domani pomeriggio a San Siro. Tutti reduci dagli impegni con le nazionali e mai entrati in contatto con il gruppo squadra tranne uno, al quale era stato dato il via libera per riprendere gli allenamenti. Quest'ultimo, dopo un tampone di controllo che era risultato negativo al successivo test, ha ricevuto la brutta notizia.

Il club non divulga i nomi, intanto trema e incrocia le dita in vista del nuovo giro di tamponi di domani mattina. "Non ci piangiamo addosso, abbiamo le risorse e le energie per superare anche questa difficolta'", dice il vice di Giampaolo, Francesco Conti, che domani sostituira' l'allenatore in panchina. "L'Inter e' tra le squadre piu' forti in Italia e servira' una prestazione di grandissimo livello - aggiunge il tecnico 'pro tempore' - ma noi siamo in crescita: il percorso sara' ancora lungo, eppure abbiamo fiducia e i giocatori mostrano grande disponibilita'".

E gia' contro l'Inter, saranno diversi i giocatori che dovranno adattarsi alle nuove posizioni in campo: Vojvoda, Lukic, Gojak e Ujkani non sono stati convocati, Ansaldi verra' schierato come mezzala e Linetty sulla trequarti, mentre la mediana sara' completata da Meite' e Rincon e il tandem d'attacco da uno tra Zaza e Verdi, oltre ovviamente a Belotti. "E' reduce da una lunga inattivita', da un paio di settimane si allena in gruppo e ha mandato segnali forti" ha detto Conti a proposito dell'ex Valencia. In difesa scalpita Singo: il classe 2000, in odore di rinnovo, trovera' spazio sulla fascia destra di una difesa dove verranno confermati Lyanco, Bremer e Rodriguez. L'alternativa e' l'inserimento di Nkoulou e il passaggio al 3-5-2, uno degli esperimenti provati al Filadelfia in vista dell'Inter.