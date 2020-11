Italrugby, Fischetti: "In Nazionale grandi responsabilità" Il pilone delle Zebre è pronto per sfidare la Francia nella terza giornata dell'Autumn Cup

L’Italrugby si avvicina alla sfida contro la Francia, valida per la terza giornata dell’Autumn Nations Cup 2021. Sfida importante per capire a che punto è la squadra azzurra dopo la buona prestazione contro la Scozia. Ha parlato di questo ed altro il pilone delle Zebre Danilo Fischetti.

“C’è tanta energia nel gruppo e voglia di creare qualcosa di importante. Lavoriamo tanto, a partire dalla prima mattinata fino al pomeriggio tra allenamenti e riunioni. E’ una filosofia che a me piace molto e tutti ci sentiamo parte integrante del progetto. Media età della squadra di 25 anni? Per me ovviamente è un lato positivo, ma lo è anche per il presente e il futuro della squadra. In ogni partita noi scendiamo sempre in campo per vincere e mi stupirei di vedere un approccio o una mentalità diversa in altri giocatori. Quando indossiamo la maglia della Nazionale le responsabilità sono molteplici: dai propri compagni di squadra, passando per tutto il movimento rugbistico arrivando fino ai tifosi. C’è orgoglio ma consapevolezza che quello che stiamo facendo ha una enorme importanza e vogliamo farlo nel migliore dei modi”.