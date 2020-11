Italrugby, Smith: "Sarà un match con elevata intensità" Sabato sera alle 21:10 gli azzurri fanno visita alla Francia

Inutile nascondersi, l’Italia ha la grande occasione di far tremare la Francia. Allo Stade de France i transalpini avranno in campo cinque esordienti e pochi titolari. E’ un Francia “B”, forse anche “C”. L’Italrugby non deve aver paura ma solo un grande rispetto per un movimento, quello transalpino, da cui abbiano solo da imparare. Ci sono cambi anche tra gli azzurri ma Smith non vuole sentire parlare di turnover.

“Affrontiamo una ottima squadra che tra le proprie fila ha giocatori che militano nel TOP14. Sicuramente tutti hanno una gran voglia di scendere in campo – ha spiegato coach Franco Smith – e di rappresentare i colori del proprio paese. Noi siamo concentrati sul nostro piano di gioco e cosa possiamo fare in campo. La Francia è una squadra molto fisica e affrontiamo un XV che gioca molto bene con la palla in mano: sarà una partita con una intensità elevata. Nella nostra formazione è sbagliato parlare di turnover. Abbiamo una buona base con giocatori di ottimo livello che meritano questa chances di giocare: non sono esperimenti. Stiamo costruendo un gruppo allargato con giocatori che pian piano possano prendere sempre più confidenza con il lavoro in Nazionale”.

Di seguito le due formazioni:

Parigi, Stade de France – 28.11.2020

Autumn Nations Cup, III giornata – diretta Mediaset Canale 20 ore 21.10

Francia v Italia

Francia: Dulin; Thomas, Barraque, Danty, Villiere; Jalibert, Serin (cap); Jelonch, Macalou, Woki; Pesenti, Geraci; Aldegheri, Mauvaka, Neti

a disposizione: Baubigny, Kolingar, Atonio, Cazeaux, Rebbadj, Coullioud, Carbonel, Moefana.

all. Galthiè

Italia: Minozzi; Trulla, Zanon, Canna, Sperandio; Garbisi, Violi; Steyn, Meyer, Mbandà; Cannone, Lazzaroni; Zilocchi, Bigi (cap), Fischetti

a disposizione: Ghiraldini, Ferrari, Ceccarelli, Stoian, Lamaro, Varney, Allan, Mori

all. Smith

arb. Nigel Owens (WRU)