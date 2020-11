Italrugby, capitan Bigi: "A Parigi a viso aperto" il leader azzurro suona la carica, occasione troppo ghiotta per essere sprecata

Il capitano guarda avanti ma fa anche i conti con le responsabilità. Luca Bigi, alla vigilia di Francia-Italia, spiega quanto grande sia la voglia di continuare il processo di crescita di un gruppo giovane. I progressi si notano a vista d’occhio. “Essere il capitano del proprio paese è un onore e una responsabilità. Gestire un gruppo giovane, insieme ad altri compagni di squadra – ha sottolineato Luca Bigi – è molto stimolante. Stiamo toccando con mano la crescita costante, fattore che ci dà confidenza e voglia di continuare a lavorare al meglio. Abbiamo avuto modo di preparare al meglio questa partita sfruttando al meglio i giorni in più a disposizione, nonostante il dispiacere iniziale di non poter scendere in campo contro le Fiji. Ci siamo concentrati su noi stessi, cercando di rafforzare gli aspetti positivi. Andremo a Parigi a viso aperto giocando al meglio delle nostre possibilità”.

Il capitano in prima linea può contare anche sui meccanismi ben oleati alle Zebre. “Con Fischetti e Zilocchi siamo compagni di squadra anche alle Zebre e c’è tanta sintonia. Passando tanto tempo insieme ci sono tanti particolari che vengono costruiti durante la settimana, oltre al lato fisico, che vanno ad alimentare il feeling in campo. Sappiamo che come squadra ci sono aspetti da migliorare e tutti vogliamo ricambiare la fiducia dello staff” ha concluso il capitano azzurro.