Karate, Nazionale in raduno al Centro Olimpico I 24 atleti azzurri convocati saranno impegnati dal 4 all’11 dicembre

Arriva la chiamata anche per il raduno collegiale seniores della nazionale di karate. Sono 24 gli atleti convocati, dal 4 all’11 dicembre, accompagnati dai tecnici Aschieri, Figuccio, Guazzaroni, Loria e Maestri.

Ecco i convocati:

Giulia Angelucci, Pamela Bodei, Lorena Busà, Sara Cardin, Viola Lallo, Alessandra Mangiacapra, Laura Pasqua, Erminia Perfetto e Silvia Semeraro per quanto riguarda il karate femminile; il capitano Luigi Busà, Michele Ciani, Angelo Crescenzo, Gianluca De Vivo, Alessio Ghinami, Luca Maresca, Simone Marino, Michele Martina, Andrea Ortenzi, Rosario Ruggiero e Giuseppe Tesoro per il kumite maschile; Mattia Busato nel kata individuale e il trio formato da Gianluca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia per il kata a squadre.

La giornata di venerdì 4 e la mattina di sabato 5 saranno interamente dedicate al check sanitario, che prevede la somministrazione del tampone molecolare e l’attesa dei risultati, ognuno nelle proprie stanze. Da sabato pomeriggio ci si allenerà tutti i giorni, mattina e pomeriggio, con il recupero fissato solamente nella mattina di martedì 8. L’obiettivo del raduno è il monitoraggio degli atleti, il loro stato fisico, tecnico, tattico e mentale.