Canottaggio, assegnati i premi ai "Protagonisti dell'Anno" Tante le categorie premiate: dall'allenatore ai dirigenti

Durante il Consiglio federale, sono stati deliberati anche i premi per le varie categorie dei “Protagonisti dell’Anno”. Le motivazioni saranno rese note in seguito, come pure il luogo e la data di consegna dei vari premi. Di seguito i premi assegnati dal Consiglio federale:

Atleti dell’Anno: Lorenzo Bernard (SC Armida), Alessandro Brancato (RYCC Savoia), Lorena Fuina (SC Rumon), Greta Elizabeth Muti (SC Olona 1894), Cristina Scazzosi (SC Lago d’Orta).

Allenatore dell’Anno: Giovanni Calabrese (Canottieri Gavirate).

Dirigente dell’Anno: Alessandro Donegana (Canottieri Moltrasio).

Giornalista dell’Anno: Enzo Cerrone (MSChannel).

Giudice Arbitro dell’Anno: Maura Rosalba Siletto.

Premio Coraggio&Altruismo: Greta Elizabeth Muti (SC Olona 1894), Alessandra Patelli (SC Padova).

Premio Azelio Mondini: Antonio La Padula (CN Stabia).

Targhe d’Onore 2020 a Persone: Filippo Mondelli (Fiamme Gialle), Stefano Oppo (Carabinieri), Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro), Marcello James (RYCC Savoia), Giuseppe Pirzio (Giudice Arbitro), Luigi Tagliapietra (Giudice Arbitro).

Targhe d’Onore 2020 a Società: Circolo Canottieri Aniene, Gruppo Sportivo Carabinieri, Canottieri Corgeno, Gruppo Nautico Fiamme Gialle Sezione Canottaggio, Gruppo Sportivo Fiamme Oro Settore Canottaggio, Circolo Canottieri Lignano, Gruppo Sportivo Marina Militare, Centro Remiero Lago di Pusiano, Società Canottieri Ravenna 1873, CC Saturnia, SC Timavo, Canottieri Varese.

Targhe d’Onore a Partner: Pastificio Garofalo, COOP Italia, Cantieri Filippi.