Italrugby, De Carli: "Progressi durante il raduno" Il tecnico degli avanti ha parlato in attesa dell'ultima sfida del 2020 contro il Galles

La sconfitta dello Stade de France di Parigi va archiviata. L’Italrugby si appresta a vivere l’ultimo atto dell’Autumn Nations Cup, torneo che ha sostituito i test match di novembre e ha dato la possibilità alle squadre nazionali di giocare match importanti verso un 2021 che si spera possa essere teatro di una stagione più regolare e sfortunata. Gli azzurri per terminare il torneo affronteranno il Galles e dei “dragoni” ha parlato l’allenatore del azzurri Ciccio De Carli.

“Stiamo lavorando con un gruppo giovane e progressi durante il raduno ci sono stati. Contro la Francia non è stata la nostra miglior partita e in questa settimana il nostro focus sarà dedicato al Galles e a quelle situazioni di gioco che non hanno funzionato a Parigi sabato sera. La mischia? Abbiamo un pack che sta mostrando continuità nelle prestazioni. Hanno mostrato di voler migliorare sempre e una capacità di adattarsi anche all’avversario che si ha di fronte. Il Galles è una squadra fisica e con esperienza”. C’è sempre ottimismo nello staff tecnico azzurro ma adesso servono anche i risultati.

Questa la lista aggiornata dei convocati:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 13 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 33 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 7 caps)*

Daniele RIMPELLI (Zebre Rugby Club, esordiente)*

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 9 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 31 caps) - capitano

Leonardo GHIRALDINI (svincolato, 106 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 2 caps)*

Seconde linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 7 caps)*

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 10 caps)*

David SISI (Zebre Rugby Club, 12 caps)

Nicolae Cristian STOIAN (Fiamme Oro Rugby, 1 cap)*

Flanker/n.8

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 1 cap)*

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 24 caps)*

Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 8 caps)

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 43 caps)

Mediani di mischia

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 40 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 2 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 19 caps)*

Mediani d’apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 59 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 46 caps)

Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 4 caps)*

Centri

Luca MORISI (Benetton Rugby, 34 caps)*

Marco ZANON (Benetton Rugby, 3 cap)

Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 27 caps)*

Federico MORI (Kawasaki Calvisano Robot, 4 caps)*

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 7 caps)*

Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, 2 caps)*

Invitato

Montanna IOANE (Benetton Rugby)

*membro dell’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”