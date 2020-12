Pesistica, Urso annulla tutte le gare di dicembre La decisione è stata presa in accordo con il Consiglio Federale e i dirigenti territoriali FIPE

Il Presidente Federale Antonio Urso, con proprio provvedimento d’urgenza assunto in data odierna, sentito il Consiglio Federale ed i Dirigenti Territoriali della FIPE, ha deliberato l’annullamento delle gare agonistiche di Interesse Nazionale previste in Calendario per il mese di dicembre.

La decisione, presa dopo una lunga riunione congiunta tenuta nel pomeriggio con il Consiglio Federale ed i Presidenti e Delegati Territoriali, è stata assunta con l’unanimità dei partecipanti, ma con grosso rammarico da parte di tutti, nella considerazione che, pur essendo i comitati organizzatori, in tutte le regioni d’Italia, dichiaratisi pronti per l’organizzazione delle gare previste in questo fine settimana ed in quello del 19 e 20 dicembre, le condizioni generali e particolari del Paese, non consentano in egual misura, e su tutto il territorio nazionale, lo svolgimento delle gare nelle medesime condizioni di sicurezza.

Pertanto, con grande senso di responsabilità, si è deciso di annullare le competizioni all’insegna di uno spirito di grande rispetto comunitario e civico, nei confronti non solo dei nostri Atleti e dei nostri Staff Tecnici, Organizzativi ed Arbitrali, ma anche dei cittadini che al pari dei nostri associati, stanno facendo enormi sacrifici generali per superare questo momento di grande difficoltà.

Nulla cambia, invece, per quanto riguarda la possibilità per gli Atleti Agonisti tesserati alla FIPE di continuare a svolgere le proprie attività di preparazione alle gare di Interesse Nazionale, essendo stato rilanciato e confermato – con lo stesso provvedimento d’urgenza dal Presidente Federale – la validità del Calendario Agonistico del 2021, al quale si rimandano gli associati, per non creare alcuna soluzione di continuità con l’attività agonistica sociale e federale, con l’auspicio di tornare alle competizioni tutti assieme ed in sicurezza con l’inizio del nuovo anno.