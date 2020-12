Coni, alla Giunta Nazionale ha partecipato anche Spadafora Confronto con il Ministro per lo sport italiano. Approvato il nuovo Club Olimpico 2021

Si è tenuta mercoledì pomeriggio al Foro Italico la 1107ª riunione della Giunta Nazionale CONI alla quale ha preso parte il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora.

Il Presidente Malagò, prima di cedere la parola al Ministro, ha fatto una breve panoramica delle ultime vicende legate alla mancata approvazione della Legge Delega sulla governance e ai rapporti del CONI con Sport e Salute. Il Ministro ha illustrato le parti salienti dei decreti attualmente all’esame delle Camere per l’approvazione definitiva.

Nel corso della riunione si sono alternati numerosi interventi da parte dei membri di Giunta al termine dei quali il Ministro ha risposto spiegando le sue ragioni. È stato approvato il nuovo Club Olimpico per il 2021 considerando che nel 2020 non ci sono state competizioni per aggiornarlo.

Dopo aver esaminato una lunga serie di altri temi di carattere organizzativo e amministrativo, e aver assunto le relative delibere, la Giunta ha concluso i propri lavori alle ore 19.00.