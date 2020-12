Fidal, convocata l'Assemblea Nazionale Ordinaria Appuntamento per domenica 31 gennaio 2021

Il presidente della FIDAL Alfio Giomi ha convocato per domenica 31 gennaio 2021 la XLIII Assemblea Nazionale Ordinaria della Federazione Italiana di Atletica Leggera, in attuazione della delibera del Consiglio Federale n.32 del 9 ottobre 2020. L’Assemblea si svolgerà a Roma, presso la Fiera di Roma, in via Portuense 1645/1647. Ove le esigenze di contrasto della pandemia da Covid-19, nonché le connesse disposizioni normative al tempo vigenti, rendessero necessario o opportuno adottare modalità particolari per lo svolgimento dell’Assemblea, tali modalità potranno essere disposte e saranno comunicate con il massimo preavviso possibile.

I lavori assembleari avranno inizio in prima convocazione alle ore 10 e in seconda alle ore 11 di domenica 31 gennaio 2021 con il seguente ordine del giorno:

1) Relazione della Commissione Verifica Poteri e adempimenti conseguenti;

2) Nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, degli scrutatori e del segretario dell’Assemblea;

3) Relazione del Presidente Federale sull’attività federale 2017-2020;

4) Presentazione del documento programmatico di indirizzo per il quadriennio 2021-2024 da parte dei candidati alla Presidenza Federale;

5) Elezione delle cariche federali per il quadriennio 2021-2024: Presidente Federali, Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti, Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici, Consiglieri Federali in rappresentanza degli Affiliati e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

6) Varie ed eventuali.