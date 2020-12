Calcio,Mancini"Vogliamo tornare la squadra più forte al mondo" Il ct della nazionale italiana "L'obiettivo è migliorare ancora"

"L'obiettivo e' migliorare ancora perche' sono tanti anni che non siamo piu' la prima o seconda nazionale al mondo e li' vogliamo tornare". Lo ha dichiarato Roberto Mancini in conferenza stampa dopo il sorteggio della Final Four di Nations League. "Francia e Belgio sono piu' avanti: una ha vinto il Mondiale, l'altra e' in testa al ranking Fifa - ha osservato il commissario tecnico dell'Italia parlando delle avversarie del prossimo ottobre - Noi e la Spagna siamo le nazionali che hanno cambiato di piu' ma in un paio di anni siamo tornati a essere molto forti. Che sensazione hanno gli altri dell'Italia? Penso la stessa avuta dall'Olanda, che e' venuta a giocare contro di noi facendo contropiede".

(ITALPRESS).