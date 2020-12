Fijlkam, Falcone si ricandida per la presidenza fino al 2024 Per il dirigente, in carica dal 2014, sarebbe il terzo e ultimo mandato

Con una lettera inviata a tutte le Società sportive affiliate il Presidente in carica, Domenico Falcone, ha ufficializzato la sua candidatura per il quadriennio 2021-2024. Si tratta della terza Assemblea elettiva in veste di candidato Presidente per Mimmo Falcone, che guida la FIJLKAM dal febbraio 2014 quando successe al defunto Presidente Matteo Pellicone a metà quadriennio.

“Ho rafforzato il convincimento a ripresentare la mia candidatura - scrive Falcone alle Società - con la volontà di completare, in quello che sarebbe il mio ultimo mandato, un percorso avviato 6 anni fa per consentire alla nostra Federazione di continuare ad avere anche in futuro stabilità, crescita organizzativa e gestionale, e naturalmente ottenere nuovi successi sportivi. Grazie al lavoro di squadra e al costante contributo di tutti voi - sottolinea Falcone - molto è già stato fatto, ma c’è da completare l’opera, non soltanto quella richiesta dalla pandemia:”

L’assemblea verrà indetta ufficialmente il 18 dicembre.