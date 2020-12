Atletica, diverse novità per la Diamond League 2021 Il 4 giugno è in programma la tappa italiana per il Golden Gala Pietro Mennea

Ci saranno delle novità nell’edizione 2021 della Wanda Diamond League. Tredici le tappe con le finali già previste a Zurigo e confermato l’appuntamento in Italia del 4 giugno con il Golden Gala Pietro Mennea. E’ stato ufficializzato oggi il reinserimento dei 200 metri, 5000 metri, 3000 siepi, salto triplo e lancio del disco nel programma tecnico del principale circuito di meeting internazionali, che torna quindi a un totale di 32 discipline.

Novità anche per quanto riguarda la comunicazione: il format televisivo per ognuno degli eventi avrà una durata di due ore. “Abbiamo utilizzato questi mesi per discutere apertamente dei vari problemi e per confrontare le idee su come far crescere la Wanda Diamond League”, ha spiegato Sebastian Coe, presidente della World Athletics e numero uno della Diamond League Association.

Cambia anche la formula per le gare di salti in estensione e di lanci. Dopo la sperimentazione in alcuni dei meeting del 2020, e con l’obiettivo di aumentare lo spettacolo e l’imprevedibilità fino al termine della gara, è stata introdotta la finale a 3 (“The Final 3”): i primi cinque turni nel lungo, triplo, peso, giavellotto e disco contribuiscono a individuare i tre migliori, che approdano quindi al turno finale, decisivo per definire le prime tre posizioni a prescindere dalle misure ottenute in precedenza. Comunicati anche i premi per la prossima stagione: in palio un totale di 7 milioni di dollari, tra cui 25mila per ogni disciplina Diamond nelle singole tappe, 30mila a ogni vincitore della finale di Zurigo, altri 30mila da distribuire tra i finalisti e un nuovo bonus da 500mila dollari da dividere tra dieci atleti (un uomo e una donna per sprint, ostacoli, mezzofondo, salti e lanci) che si sono distinti per le prestazioni di alto livello ottenute nel corso della stagione.