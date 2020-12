L'Italrugby si illude per sessanta minuti, poi è solo Galles Gli azzurri vengono superati nel punteggio nella ripresa e perdono 38 a 18 l'ultima sfida del 2020

Termina al sesto posto l’avventura dell’Italrugby nell’Autumn Nations Cup, competizione che ha sostituito i classici test match del mese di novembre. Gli azzurri hanno perso 38 a18 il Galles dopo una buona ora di gioco. Bene il sannita Canna e il reparto dei trequarti capace di creare diversi grattacapi ai dragoni.

Primo tempo - Dopo 17 minuti i padroni di casa sono volati sul 14 a 0 con le mete di Hardy e Parry. Canna e compagni però non si fanno travolgere. Anzi, rispondono e vanno a segno con due piazzati di Garbisi e una meta di Zanon chiudendo sotto di un solo punto (14-13) il primo tempo. Ma è solo la grande solita illusione azzurra.

Secondo tempo - Nella ripresa la meta di Meyer regala il sorpasso sul 17 a 18 che illude tutti. Ma il Galles risponde e con Davis trova il varco per mettere in discesa la partita (24-18). Lo sguardo di Smith è il solito dopo l’ora di gioco. Anche lui, che forse si era illuso, torna sulla terra per fare i conti con la rabbia dei gallesi e il loro gusto del gioco. Sheedy sbaglia un drop ma ci pensa North a fare il break. A chiudere la contesa arriva la marcatura di Tipuric (38-18) e il fischio finale diventa solo una liberazione per l’Italrugby. L’Autumn Nations Cup va in archivio senza squilli. Nessuna vittoria ma solo tre sconfitte che ricalcano quanto era già accaduto nel Sei Nazioni.