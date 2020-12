Canottaggio, Abbagnale soddisfatto delle decisioni del CIO La categoria dei pesi leggeri sarà in gara anche a Parigi 2024

Dopo la comunicazione del Comitato Olimpico Internazionale, che ha deciso di rinviare l’entrata nel programma di nuove alcune nuove discipline, tra cui anche la Coastla Rowing, è arrivato il commento attraverso il sito federale del presidente della Federazione Italiana Canottaggio, l’olimpionico Giuseppe Abbagnale.

"La decisione era nell'aria da diversi giorni ed aver appreso, ufficialmente, che tutti i nostri Pesi Leggeri possono lavorare e impegnarsi avendo una visione olimpica per almeno altri quattro anni, mi riempie di gioia. Questo fa bene all'Italia del canottaggio e a tutte le atlete e gli atleti che appartengono alla categoria Pesi Leggeri. Ma oltre alla decisione di non togliere i Pesi Leggeri dal programma olimpico, che come ho detto mi rincuora, nutro preoccupazione per le prossime qualificazioni olimpiche in vista di Parigi 2024, alla luce della scelta di ridurre di 24 unità il numero complessivo degli atleti presenti alle Olimpiadi per il canottaggio. Questo significa che sarà ancora più complicato e difficile strappare il pass per partecipare ai Giochi Olimpici. Non appena sarà ufficializzato il percorso da intraprendere, lavoreremo per essere comunque pronti ad affrontare questa ennesima sfida.

Per quanto riguarda, invece, lo sviluppo del Coastal Rowing e del Beach Sprint nel nostro Paese, questo non subirà rallentamenti. Quanto contenuto nel programma, che caratterizzerà il mio lavoro nel prossimo quadriennio, sarà portato a termine. Avremo solo a disposizione più tempo per permettere di far radicare meglio questa disciplina del canottaggio costiero tra le società remiere italiane, favorendo anche la nascita di altre realtà. La mia visione non traguarderà, quindi, solo al prossimo quadriennio, ma si proietterà a Los Angeles 2028 per consentire a chi condurrà la Federazione al termine della mia esperienza da Presidente, di poter contare sul lavoro di sviluppo del canottaggio da mare, effettuato nei prossimi anni, e su una categoria Pesi Leggeri che sarà comunque cresciuta e sarà pronta a rimanere nel contesto a cinque cerchi, qualora il CIO insieme a World Rowing decidessero di continuare a mantenerla nel programma olimpico. Per ora godiamoci questa notizia positiva per i nostri pesi leggeri, pur mantenendo una moderata preoccupazione per il calo del numero di atleti partecipanti a livello olimpico. Viva il canottaggio!!"