Hamilton guarito dal coronavirus, sarà in pista ad Abu Dhabi Tornerà al volante della sua Mercedes per la gara di fine anno

Lewis Hamilton tornerà al volante della sua Mercedes per il Gran Premio di Abu Dhabi che chiuderà la stagione di Formula Uno. Positivo al coronavirus e costretto a saltare il secondo dei due appuntamenti sul circuito di Sakhir domenica scorsa, il sette volte campione del mondo si è negativizzato e avendo completato la quarantena di dieci giorni in Bahrain potrà correre nel weekend. Il tampone a cui si era sottoposto ieri Hamilton aveva dato esito negativo, risultato confermato dal test effettuato al suo arrivo oggi pomeriggio ad Abu Dhabi. A lasciargli il volante sarà George Russell, che lo aveva sostituito nell'ultima gara "in prestito" dalla Williams e che nell'ultimo weekend della stagione riprenderà il suo posto sulla FW43.

(ITALPRESS).