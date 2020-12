EPCR Challenge Cup: per le Zebre pareggio con Bayonnais La franchigia italiana gioca un buon primo tempo, poi rischia di rovinare tutto nella ripresa

L’esordio nella EPCR Challenge Cup 2020-2021 è stato positivo per le Zebre. La franchigia multicolor ha pareggiato al Lanfranchi per 25 a 25 contro l’Aviron Bayonnais in un match che qualche rimpianto lo ha comunque lasciato. Gli uomini di Bradley, che ancora una volta all’ala ha schierato titolare il talento sannita Giovanni D’Onofrio, hanno trovato la chiave giusta per fare male agli avversari nel primo tempo chiudendo in vantaggio per 18 a 13. Poi nella ripresa qualche errore di troppo e gli ospiti, anche grazie alla superiorità numerica per il giallo ai danni di Marco Manfredi, hanno addirittura operato il sorpasso prima della meta di Nocera che con la trasformazione di Rizzi ha evitato la tremenda beffa.

Parma (Italia) – 12 dicembre 2020

EPCR Challenge Cup 2020/21, Round 1

Zebre Rugby Club Vs Aviron Bayonnais Rugby 25-25 (p.t. 18-13)

Marcatori: 2’ Laloifi (5-0); 10’ cp Ordas (5-3); 17’ Ruru tr Ordas (5-10); 20’ cp Ordas (5-13); 27’ cp Rizzi (8-13); 32’ Rizzi tr Rizzi (15-13); 40’ cp Rizzi (18-13); s.t. 46’ Baget (18-18); 63’ Martin tr Ordas (18-25); 68’ Nocera tr Rizzi (25-25)

Zebre Rugby Club: Laloifi, Bruno (65’ Ceciliani), Bisegni (Cap), Boni, D’Onofrio, Rizzi, Renton (76’ Palazzani), Sisi, Mbandà, Tuivaiti (61’ Giammarioli), Krumov, Ortis (48’ Kearney), Bello (48’ Nocera), Manfredi (72’ Elliott), Lovotti (17’ Rimpelli; 27’ Lovotti; 48’ Rimpelli); All. Bradley (Non entrato: Biondelli)

Aviron Bayonnais Rugby: Fajardo, Duhau (69’ Latunipulu), Ravouvou, Hingano, Baget, Ordas (69’ Monribot), Ruru (61’ Zabalza), Darlet (44’ de Clercq), Heguy, Pyle, Mikautadze, Manukula (40’ Monribot), Mousset (49’ Darlet), Ulugia (Cap) (61’ Martin), Afatia (55’ Perchaud); All. Bru

Arbitro: Adam Jones (Welsh Rugby Union)

Assistenti: Manuel Bottino (Federazione Italiana Rugby) e Clara Munarini (Federazione Italiana Rugby)

TMO: Marius Mitrea (Federazione Italiana Rugby)

Calciatori: Antonio Rizzi (Zebre Rugby Club) 2/4; Manuel Ordas (Aviron Bayonnais Rugby) 4/5

Cartellini: 40’ cartellino giallo a Luc Mousset (Aviron Bayonnais Rugby); 61’ cartellino giallo a Marco Manfredi (Zebre Rugby Club)

Player of the match: Maxime Mbandà (Zebre Rugby Club)

Punti in classifica: Zebre Rugby Club 2, Aviron Bayonnais Rugby 2