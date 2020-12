Canottaggio, il Covid-19 ferma il raduno di Piediluco due positività hanno costretto lo staff sanitario a fermare gli allenamenti

Da oggi il collegiale, in svolgimento nel link di Piediluco, viene annullato dopo aver riscontrato due casi di positività da Covid-19 posti subito in isolamento. In presenza di queste positività tutto il gruppo in allenamento a Piediluco, dopo aver effettuato il tampone molecolare e ricevuto esiti negativi, è stato invitato a fare ritorno a casa. Alla luce di queste negatività, e dopo aver sentito il Medico Federale Antonio Spataro, tutti gli atleti stanno raggiungendo le loro abitazioni con mezzi propri.