Volley, Mondiali maschili: scelte le città protagoniste La Russia ospiterà la rassegna iridata del 2022: apertura a San Pietroburgo, finali a Mosca

Si procede a passo spedito verso il Mondiale maschile di pallavolo che andrà in scena in Russia nel 2022. Sono state ufficializzate le città che ospiteranno i match che assegneranno il trofeo più ambito: si giocherà a San Pietroburgo e Mosca dove si svolgeranno rispettivamente la partita d'apertura e le finali della rassegna iridata.

Nella prima fase il torneo vedrà scendere in campo 24 squadre, divise in sei gironi, dal 26 al 29 agosto 2022. San Pietroburgo ospiterà la partita d'apertura il 26 agosto, mentre le altre 35 partite di qualificazione andranno in scena a Mosca, Ufa, Ekaterinburg, Novosibirsk, Kemerovo e Krasnoyarsk.

16 squadre accederanno poi alla seconda fase, da 2 al 4 settembre, con quattro gironi da quattro squadre ciascuno in programma a: Kaliningrad, Kazan, San Pietroburgo e Yaroslavl.

Sei le squadre che si qualificheranno per la fase finale di Mosca, dove dal 7 all'11 settembre si disputeranno anche le gare che assegneranno le medaglie.