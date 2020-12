Nuoto: a Riccione i tricolori con Paltrinieri e Pellegrini Tre giorni di gare per assegnare i titoli invernali, c'è il meglio del movimento azzurro

Il nuoto azzurro si prepara a tre giorni di gare. A Riccione andranno in scena, a partire da giovedì, i Campionati Invernali. Appuntamento importante vista l’assenza di gare che darà interessanti spunti in vista del 2021 quando ci sarà da conquistare la qualificazione alle Olimpiadi. Saranno 409 gli atleti in gara, 201 gli uomini e 209 le donne. "Siamo ormai a poche ore dall'inizio di un campionato che ha vari aspetti particolari” ha spiegato alla vigilia il CT Cesare Butini.

“La manifestazione s'inserisce in un momento molto complesso da un punto di vista sanitario ed economico. È un evento fortemente voluto dallo staff tecnico e dal management federale per dimostrare l'esistenza di una realtà come quella sportiva molto ben radicata nel tessuto sociale ed economico nazionale. Il regolamento è rimasto invariato rispetto allo scorso anno sia come procedure che come tempi limite - spiega Butini - Sono stati confermati gli atleti che avevano acquisito il pass ai campionati del dicembre 2019. C'è tanta voglia di tornare a gareggiare; ci sono buone aspettative da alcuni atleti come Miressi, Frigo, Martinenghi, Acerenza, Paltrinieri, Rivolta, Ceccon, Pilato, Castiglioni, Carraro, Di Liddo, Bianchi. Purtroppo, oltre alle defezioni a causa del covid o post covid (Detti, De Tullio, Megli, Panziera, Quadarella, Toni) o per infortunio (Scozzoli), ci saranno altri atleti la cui partecipazione è condizionata da una preparazione compromessa dallo stop a causa covid (Pellegrini)".

Le gare che assegneranno i titoli tricolori si svolgeranno col metodo delle serie più veloci che andranno in scena il pomeriggio e seguiranno quelle più lente del mattino.