Pallanuoto, il Setterosa prepara il preolimpico Azzurre in ritiro tra Ostia e Viterbo, dal 17 al 24 gennaio si giocano il pass Olimpico a Trieste

Il Setterosa si appresta a vivere i mesi più importanti di un quadriennio che si è trasformato in un quinquennio. Le ragazze di Paolo Zizza saranno impegnate dal 17 al 24 gennaio nel torneo preolimpico a Trieste, occasione dove sarà vietato sbagliare. Le azzurre, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, si stanno preparando all’appuntamento tra Ostia e Viterbo per non lasciare nulla al caso. Lo staff tecnico ha lavorato in funzione delle partite del preolimpico e nulla può distrarre il gruppo dall’appuntamento più importante.

Di seguito le convocate che partecipano al raduno: Roberta Bianconi (Fiamme Oro / CSS Verona), Arianna Gragnolati e Carolina Marcialis (CSS Verona), Caterina Banchelli (RN Florentia), Sofia Giustini, Silvia Avegno, Domitilla Picozzi, Fabiana Sparano, Luca Di Claudio e Izabella Chiappini (Lifebrain SIS Roma), Elena Altamura (Vela Nuoto Ancona), Giulia Gorlero, Arianna Garibotti, Rosaria Aiello e Giulia Enrica Emmolo (Fiamme Oro / L'Ekipe Orizzonte), Valeria Maria Grazia Palmieri, Giulia Viacava, Claudia Roberta Marletta, Laura Barzon e Carolina Ioannou (L'Ekipe Orizzonte), Elisa Queirolo (Fiamme Oro / Plebiscito Padova) e Agnese Cocchiere (Plebiscito Padova).



Staff: direttore tecnico Fabio Conti, dal commissario tecnico Paolo Zizza, dagli assistenti tecnici Mauro De Paolis, Giacomo Grassi (11-18/12) e Marco Manzetti (7-12/12), dal medico Matteo Catananti, dalla fisioterapista Simona Tozzetti, dal preparatore atletico Simone Cotini e dalla psicologa Flavia Sferragatta (7-12/12).