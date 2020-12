Nuoto: super Pilato vola a Tokyo. Pellegrini ancora tricolore La baby campionessa stupisce tutti con il record italiano nei 100 rana, Federica vince i 200 sl

La prima giornata di gare ai Campionati Invernali di Riccione è andata in archivio con due pass Olimpici e una meravigliosa notizia. Benedetta Pilato conferma anche in vasca lunga le grandi prestazioni dell’ultimo periodo e ha strappato il pass per volare a Tokyo. La giovanissima nuotatrice pugliese, già medaglia d’argento ai Mondiali del 2019, ha strapazzato al concorrenza realizzando il nuovo record italiano dei 100 rana in 1’06’’02 precedendo Martina Carraro (1’06’’58) e Arianna Castiglioni 1’07’’01.

L’altro risultato di grosso spessore è arrivato nei 100 dorso dove Ceccon ha staccato il pass per le Olimpiadi nuotando in 52’’84. Crono che è anche il nuovo record italiano, segno evidente che questi ragazzi crescono bene e sono pronti a prendere il testimone per portare in alto il nuoto italiano. Gli altri titoli italiani sono stati vinti da Silvia Scalian nei 50 dorso, Matteo Ciampi si è imposto nei 400 stile libero, Federica Pellegrini ha confermato il dominio nei 200 stile libero, Martinenghi ha conquistato i 100 rana, Matteo Rivolta i 100 farfalla, Silvia Di Pietro i 50 farfalla, Alessandro Bori ha vinto nei 50 stile libero e la solita Martina Caramagnoli continua il dominio nei 1500.