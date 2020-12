America's Cup: Luna Rossa sfida American Magic Per gli italiani ostacolo americano nella seconda giornata delle World Series" ad Auckland

L’esordio di Luna Rossa nelle World Series nella baia di Auckland non è stato dei migliori. Un netto ko contro New Zeland ed una vittoria nella seconda regata con Ineos il bilancio finale. Due sfidee che hanno dato indicazioni importanti da mette in cantiere e utilizzare per fare meglio ne secondo turno che andrà in scena nella notte tra giovedì e venerdì quando in Italia saranno le 3:00.

Nella prima regata a scendere in acqua sarà ancora la barca del Team Prada-Pirelli che prenderà il via alle 3:12 contro American Magic, incrocio molto interessante visto che gli americani hanno battuto i favoritissimi “defender” di New Zeland. A seguire proprio i padroni di casa affronteranno Ineos, mente nella terza e quarta regata non cambieranno gli accoppiamenti ma andranno in scena le due rivincite.