Nuoto: Pilato show nei 50 rana. Pellegrini prima nei 100 sl Benedetta stupisce ancora con un record italiano, la "divina" si prende la gara vel

Ancora una giornata nel segno di Benedetta Pilato. Bisognerà abituarsi perché la quindicenne tarantina sembra destinata a diventare la stella più luminosa del movimento femminile. Dopo il titolo tricolore con record italiano e pass Olimpico di ieri nei 100 rana, oggi ha concesso il bis nella sua distanza preferita. I 50 non sono specialità Olimpica –forse da Parigi ci saranno- ma sono la gara che nel 2019 a Gwanju regalarono alla Pilato un clamoroso argento mondiale.

Il feeling con la vasca da 50 c’è ed è stato confermato da un altro record tricolore in 29’’61. Peccato per l’assenza del pubblico perché questa giovane campionessa avrebbe meritato una di quelle standing ovation che di solito sono dedicate alla “divina” Federica Pellegrini che anche oggi ha messo il suo marchio vincendo i 100 stile libero. Il movimento femminile è in grande crescita proprio grazie al suo esempio e ora è tempo di raccogliere.

Nei 100 farfalla vittoria per Ilaria Bianchina davanti ad Elena Di Liddo, mentre nei 200 maschili Razzetti si è imposto mettendo la mano davanti a Carini. Nei 100 dorso in rosa brava Silvia Scala che ha battuto Carlotta Zafkova, mentre nei 50 maschili titolo a Michele Lamberti. Nei 400 misti vittorie per Ilaria Cusinato e Pier Andrea Matteazzi, mentre nei 100 stile libero maschili Miressi ha bruciato Ceccon e Zazzeri. Nei 50 rana maschili altra grande prestazione di Niccolò Martinenghi che in 26’’56 ha stabilito il nuovo primato italiano. Per chiudere la seconda giornata spazio alle lunghe distanze con Martina Caramignoli che ha dominato gli 800 e il solito Gregorio Paltrinieri si è imposto tra gli uomini precedendo l’atlela del Circolo Canottieri Napoli Domenico Acerenza.