America's Cup: il vento ferma Luna Rossa e gli altri team Regate annullate, nella baia di Auckland si tornerà a navigare dal 15 gennaio

Non c’è vento. Barche ferme. La baia di Auckland fa un brutto scherzetto ai quattro team che attendevano con ansia l’ultima regata prima di cominciare a fare sul serio. Niente Christmas Race. Appuntamento al 15 gennaio quando comincerà la Prada Challenge per trovare lo sfidante di New Zeland. La scena che in piena notte arrivava dal golfo di Hauraki ha ricordato tanto le notti di 20 anni fa quando si andava a caccia di vento, seppur debole. Meno di sei nodi. Troppo poco per far “volare” questi scafi modernissimi.

New Zeland e Team Ineos hanno iniziato la propria regata sfruttando i pochi nodi a disposizione. Ma nell’ultimo lato si sono praticamente arenate. Superato il limite massimo dei 45 minuti la regata è stata annullata e così anche quella successiva che avrebbe visto Luna Rossa contro American Magic, le due grandi favorite per sfidare i “kiwi” nella vera America’s Cup, quella che inizierà il 6 marzo.

Dunque appuntamento a gennaio con le barche che tornano in cantiere perché le prime regate hanno dato grosse indicazioni. Sarà possibile fare qualche modifica per migliorare le prestazioni ma il tempo è veramente poco. Intanto bisognerà provare a capire al meglio i venti della baia di Auckland perché con pochi nodi le carte si mischiano. New Zeland fa fatica, Luna Rossa un po’ meno. Alla barca italiana piace il vento leggero. Forse potrebbe essere la scelta giusta per sognare, ma prima bisognerà battere gli altri due team nella “Prada Challenger”. Impresa tutt’altro che scontata.