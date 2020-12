Pallanuoto, Settebello in raduno dal 27 dicembre a Camogli Presenti i campani Alessandro Velotto e Vincenzo Dolce

Il Settebello campione del mondo è pronto ad un 2021 da grande protagonista. Gli uomini del commissario tecnico Alessandro Campagna riprenderà dalla World League interrotta a marzo per la pandemia. Si ricomincerà dai quarti di finale della fase europea per dare l’assalto alla final eight che andrà in scena dal 26 giugno al 2 luglio in Georgia. Esserci sarà importante perché potrebbe essere un fondamentale trampolino di lancio in vista delle Olimpiadi che cominceranno dopo tre settimane in Giappone. Il Settebello tornerà in raduno dal 27 dicembre al 6 gennaio a Camogli e Campagna ha convocato 24 atleti da cui dovrà sceglierne 15 per affrontare le sfide di World League dall’8 al 10 gennaio. Ci sono anche i due campani campioni del mondo: il salernitano Vincenzo Dolce e il napoletano Alessandro Velotto ormai punti fermi del progetto tattico di Campagna.

Di seguito tutti i convocati: Jacopo Alesiani, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Christian Napolitano e Simone Rossi (CC Ortigia), Michael Alexandre Bodegas (CNA Barceloneta), Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio, Oscar Gonzalo Echenique, Niccolò Figari, Pietro Figlioli, Stefano Luongo, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Andrea Fondelli (RN Savona), Francesco De Michelis e Matteo Spione (Roma Nuoto), Mattia Antonucci (SS Lazio Nuoto), Luca Damonte e Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo).

Programma della World League:

Venerdì 8 gennaio / quarti di finale

(A) Serbia-Spagna alle 15

(B) Croazia-Montenegro alle 16:45

(C) Italia-Ungheria alle 18:30

(D) Francia-Grecia alle 20:15

Sabato 9 gennaio / semifinali

per il quinto posto

(E) perdente B - perdente C alle 15:00

(F) Serbia-perdente D alle 16:45

per il primo posto

(G) vincente B-vincente C alle 18:30

(H) Spagna-vincente D

Domenica 10 gennaio / finali

7° posto / perdente E-perdente F alle 15.00

5° posto / vincente E-vincente F alle 16:45

3° posto / perdente G-perdente H alle 18:30

1° posto / vincente G-vincente H alle 20:15