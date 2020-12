Italrugby, sarà un 2021 tra Sei Nazioni e All Blacks Per gli azzurri dodici mesi molto complicati con sfide di altissimo livello

Il 2020 dell’Italrugby è stato disastroso dal punto di vista dei risultati. Zero i successi, fatta eccezione per quello arrivato a tavolino nell’Autumn Nations Cup contro le Fiji, diverse òle buone prestazioni che hanno lasciato qualche rimpianto. Con Franco Smith (nella foto) è stato dato il via ad un nuovo ciclo che vivrà nel 2021 dodici mesi intensi e fondamentali.

Si parte con il Sei Nazioni e con la sfida casalinga, quasi sicuramente senza pubblico, che assegnerà il Trofeo Garibaldi contro la Francia il 6 febbraio. Sette giorni dopo trasferta a Twickenham per sfidare l’Inghilterra, mente il 27 e il 13 marzo doppio impegno allo Stadio Olimpico di Roma rispettivamente con Irlanda e Galles prima di chiudere ad Edinburgo il 20 marzo contro la Scozia. In estate doppio sfida con la Nuova Zelanda il 3 e il 10 luglio con sede da definire. Confronto che si ripeterà nel primo test match del 6 novembre, mentre il 13 e il 20 gli azzurri in sedi ancora da definire sfideranno prima l’Argentina e poi l’Uruguay.

Le sedi dei test-match autunnali dell’Italia saranno ufficializzate nel corso del 2021 dalla FIR.

Guinness Sei Nazioni 2021

Roma, Stadio Olimpico - sabato 6 febbraio

Italia v Francia

Twickenham, Twickenham Stadium - sabato 13 febbraio

Inghilterra v Italia

Roma, Stadio Olimpico - sabato 27 febbraio

Italia v Irlanda

Roma, Stadio Olimpico - sabato 13 marzo

Italia v Galles

Edinburgo, Murrayfield Stadium - sabato 20 marzo

Scozia v Italia

Tour estivo

Sede da definire - sabato 3 luglio

Nuova Zelanda v Italia

sede da definire - sabato 10 luglio

Nuova Zelanda v Italia

Test autunnali

sede da definire - sabato 6 novembre

Italia v Nuova Zelanda

sede da definire - sabato 13 novembre

Italia v Argentina

sede da definire - sabato 20 novembre

Italia v Uruguay