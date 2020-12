Pallamano, azzurrini in raduno a Chieti dal 27 al 30 dicembre L’Under 18 prepara le qualificazioni ai Mondiali di categoria

Ora l’Italia U18 conosce le proprie avversarie e i suoi obiettivi. Ed ha una data: dal 30 aprile al 2 maggio, i giorni in cui in Austria si giocheranno le tre gare di qualificazione ai Mondiali U19 che avranno poi luogo in Grecia. Oltre agli azzurrini e agli austriaci, a contendersi i due pass per la manifestazione iridata ci saranno anche Russia e Israele, rispettivamente 13^ e 14^ nell’edizione degli Europei disputati due anni fa.

Il primo step fissato dallo staff tecnico azzurro è all’orizzonte: dal 27 al 30 dicembre prossimi, infatti, sono 18 gli atleti convocati per uno stage di preparazione al Centro Tecnico Federale di Chieti, la nuova casa della pallamano inaugurata lo scorso 19 dicembre col Supercoppa Day.

Qui tre giorni per ritrovarsi, lavorare ad alto ritmo e iniziare lo studio delle avversarie che contenderanno a Hrovatin e compagni il sogno del passaggio del turno.

L’elenco dei convocati:

PORTIERI: Riccardo Meletti (PO – 2002 – Alperia Merano), Germano Albanini (PO – 2003 – Cassano Magnago), Nicolò Riva (PO – 2002 – Cassano Magnago)

ALI: Tommaso De Angelis (AS – 2005 – Junior Fasano), Nathan Gai (AD – 2002 – Alperia Merano), Lukas Schatzer (AS – 2002 – Brixen), Felix Muehloegger (AD – 2002 – Brixen), Luca Visentin (AS - 2003 - Alperia Merano)

TERZINI & CENTRALI: Giacomo Hrovatin (CE – 2002 – Trieste), Alex Coppola (CE – 2003 – Brixen), William Casarotto (CE – 2002 – Mestrino), Nicola Fadanelli (CE/AS – 2002 – Pressano), Luigi Arena (TS/D – 2003 – Fondi), Christian Manojlovic (TS – 2005 – Lanzara), Federico De Ruvo (TS – 2004 – Lions Teramo), Ibrahima Sidibe (TD – 2002 – Bologna United), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Cassano Magnago), Marco Zanon (TD – 2004 – CUS Venezia)

PIVOT: Tommaso Romei (PI – 2003 – Alperia Merano), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Pressano), Enrico Aldini (PI – 2002 – Casalgrande Padana), Cristian Guggino (PI –2003 – Ego Siena)

STAFF TECNICO: Boris Popovic (tecnico), Roberto Stedile (tecnico), Cristiano Giambartolomei (portieri)

STAFF MEDICO: Leonardo Previ, Nicola Antonini