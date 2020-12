Rugby, rinviato il derby tra Fiamme Oro e Lazio Il Top 10 non riesce a decollare, c'è ancora un rinvio

Niente derby romano in Top 10. Il Covid-19 ci mette ancora lo zampino e Fiamme Oro-Lazio non si giocherà.

“La Federazione Italiana Rugby informa di aver ricevuto e accolto la richiesta di rinvio dell’incontro Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby, recupero della prima giornata del Campionato Italiano Peroni TOP10 originariamente riprogrammato per lunedì 28 dicembre.

Il rinvio è stato richiesto, in conformità con il vigente protocollo federale per la ripresa dell’attività agonistica, in attesa degli esiti dei tamponi molecolari effettuati da Lazio Rugby 19272.