Pallamano, importanti decisioni del Consiglio Federale Serie B e under 19 inizieranno a metà gennaio, le altre categorie giovanili non prima di febbraio

Il Consiglio Federale della FIGH si è riunito domenica in video-conferenza in una seduta programmatica che ha preso in esame aspetti dell’attività federale dei prossimi mesi. In modo particolare, la riunione, aperta dal Presidente Federale, Pasquale Loria, si è concentrata sull’analisi delle modalità di inizio dei campionati di area, sia di serie che di categoria, connesse alla situazione pandemica contingente.

Oltre ai membri del Consiglio Federale, hanno preso parte alla discussione anche i responsabili di area Paolo Baresi (area 2), il vice-presidente Gianni Cenzi (area 3), Marco Tosi Brandi (area 4), Fabrizio Quaranta (area 6), Carlo La Peccerella (area 7), il consigliere Flavio Bientinesi (area 8), Sandro Pagaria (area 9) e Massimo Taiti quale delegato regionale FIGH Toscana.

All’esito del confronto, il Consiglio ha disposto l’inizio dei campionati di Serie B e Under 19 maschile a partire dalla metà del mese di gennaio. Parallelamente è stato rinviato l’inizio, non prima del mese di febbraio, dei campionati giovanili U13, U15 e U17, ritenendo di fondamentale rilevanza una ulteriore verifica collegata all’evolversi dell’emergenza sanitaria.

Sempre in materia di campionati di area, la Federazione opererà nei prossimi giorni un approfondimento sul protocollo sanitario da applicare, la cui stesura verrà pertanto completata nei prossimi giorni e sarà oggetto di un’apposita circolare federale. Il nuovo protocollo sanitario, anche su indicazione dei delegati, potrà prevedere l'introduzione di test periodici.

Sul fronte dell’attività territoriale sono state inoltre presentate le linee guida del progetto di comunicazione che, a partire dai prossimi mesi, avrà come obiettivo il rafforzamento della copertura mediatica riguardante proprio le società operanti sul territorio nazionale, in particolar modo nei campionati di area, attraverso nuovi format ad hoc sviluppati dall’Ufficio Stampa federale.

In chiusura di lavori, il Presidente Loria ha inoltre specificato come il focus delle prossime riunioni del Consiglio Federale, sempre di natura programmatica, verteranno su tematiche centrali quali l’alto livello, l’attività delle Squadre Nazionali e in generale l’attività internazionale della Federazione, l’evolversi dei percorsi di sviluppo connessi alla Lega di Serie A, il beach handball.